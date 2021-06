Collovati: “Non capisco la scelta di Calhanoglu: sarebbe stato saggio…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore di Milan e Inter, Fulvio Collovati, sul passaggio di Calhanoglu in nerazzurro

"Quando io passai dal Milan all’Inter, non lo feci per denaro, ma per necessità: quando retrocedemmo per la seconda volta, nell’82, Bearzot mi disse che avrei rischiato di perdere la Nazionale, perché gli impegni azzurri si sovrapponevano a quelli in B. La Fiorentina mi offriva di più, io preferii guadagnare meno andando all’Inter. Calhanoglu ha fatto l’opposto, mi pare...".