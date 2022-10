Collovati: “Mourinho gioca per non giocare, è ancorato al passato. Lo ha fatto anche all’Inter”

"Josè Mourinho ha praticamente giocato per non giocare, ha fatto solo una cosa durante la sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti, ovvero la gabbia. Alla fine la Roma non ha realizzato un tiro in porta. Mourinho lo conosco bene, è un allenatore un po' ancorato al passato, affronta spesso così le grandi squadre, l'ha fatto anche con l'Inter, contro le big lo fa sempre. Ma poi non sempre gli va bene ed infatti contro il Napoli non gli è affatto andata bene".