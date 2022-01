Collovati: “Icardi-Juve? Vederlo con quella pancetta da sessantenne…”

Le parole dell'ex calciatore: "Icardi? Se fosse quello della Sampdoria o dei dei primi anni interisti affascinerebbe tutti"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato così del possibile addio di Alvaro Morata alla Juventus: "Giusto che la Juve dia il via libera per l'addio. Il problema è con chi sostituirlo. Vedere Icardi con quella pancetta da sessantenne, mi viene in mente che ci vorrà oltre un mese per rimetterlo in forma. Se fosse quello della Sampdoria o dei dei primi anni interisti affascinerebbe tutti, Allegri compreso", le sue parole.