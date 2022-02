Collovati: “Inter, anche senza Caicedo e Gosens avrebbe vinto. Sono altre due…”

L'ex giocatore commenta il mercato in entrata delle big italiane

Intervistato da Leggo, Fulvio Collovati commenta il mercato in entrata delle big italiane. Questo il commento dell'ex giocatore: "Juve regina del mercato? Direi proprio di sì. Praticamente obbligati a correre ai ripari, dopo aver buttato via un sacco di soldi nelle ultime due stagioni. Diciamo che Paratici, prima dell’addio, non ha indovinato quasi nulla. Vlahovic? Ora Allegri ha un attaccante che può garantirgli un posto in Champions. E poi c’è anche Zakaria: ottimo centrocampista. Insomma, sono corsi ai ripari come Cristo comanda".