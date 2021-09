Collovati: “Inter cambiata ma non indebolita. E Inzaghi ha recuperato un dimenticato”

Così l'ex calciatore: "E' un'Inter che è cambiata negli uomini ma non indebolita. Sono stati bravi, non si è indebolita"

Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato così del momento positivo dell'Inter di Simone Inzaghi: "E' un'Inter che è cambiata negli uomini ma non indebolita. Sono stati bravi, non si è indebolita. Dumfries sta sostituendo alla grande di Hakimi, Dzeko fa gol: è la squadra che sta meglio di tutte, lo sta dimostrando come si esprime in sicurezza. Inzaghi ha recuperato anche Vecino, un giocatore dimenticato da Conte".