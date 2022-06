Collovati sull’Inter: “Si vince pure con le migliori difese. Se Skriniar e Dumfries…”

L'ex giocatore commenta le possibili operazioni in entrata e in uscita dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Fulvio Collovati commenta le possibili operazioni in entrata e in uscita dell'Inter. L'ex giocatore mette in guardia il club nerazzurro: "Sta effettivamente costruendo un reparto avanzato formidabile però si vince anche con le migliori difese".