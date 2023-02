Collovati: “Inter, troppi gol subiti: colpa anche del ballottaggio Handa-Onana. E Skriniar…”

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Fulvio Collovati ha detto la sua sull'Inter, in vista del derby di domani

"Ha pagato le troppe disattenzioni. Penso ai gol presi dal Monza, soprattutto quello decisivo nel finale. E ha perso in casa con l'Empoli. Diciamo che il Milan nella fase difensiva è messo peggio, ma anche l'Inter non scherza. Con l'Atalanta ho visto bene i nerazzurri, ma è stata la prima partita davvero quadrata dopo tanto tempo".

"Il protrarsi per mesi del dubbio su chi fosse il titolare fra Handanovic e Onana di sicuro non ha aiutato. E poi il tira e molla sui rinnovi, di De Vrij ma soprattutto di Skriniar, che è palesemente distratto, non c'è con la testa. La doppia ammonizione di Empoli ne è la prova. Sono meccanismi inconsci a cui è difficile sottrarsi. Aggiungiamo il fatto che, con l'infortunio di Brozovic, Calhanoglu ha impiegato un po' di tempo a prendere le misure con il ruolo di regista basso".