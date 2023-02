Collovati: “Inter rosa migliore del campionato, inconcepibile sia a -18 dal Napoli”

Fulvio Collovati, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, dagli studi di "Calcio Totale" in onda su Rai Sport è tornato sulla sconfitta rimediata dai nerazzurri sul campo del Bologna : "Per me sono preoccupanti gli episodi di nervosismo visti all'Inter. È inconcepibile che una squadra con la rosa forse migliore del campionato sia a -18 dal Napoli, che pure sta ammazzando il campionato.

Vorrei ricordarvi che l'Inter ha fatto 7 sconfitte, di cui 5 in trasferta, con prestazioni come quella di Genova contro la Sampdoria, il pari con il Monza, le sconfitte contro l'Empoli e il Bologna... 4 partite dove potevi fare 12 punti, invece ne hai fatti 2. Con 10 punti in più, che potevi ottenere perchè sei l'Inter, eri a -8 dal Napoli e te la potevi ancora giocare. Sono questi alti e bassi che vengono contestati all'allenatore. Anche l'anno scorso fece 7 punti in 7 partite e ha regalato il il campionato al Milan, quest'anno sta facendo la stessa cosa. La società si sta facendo delle domande: come mai tutti questi alti e bassi?".