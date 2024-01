Collovati: “Inter-Juve, dallo scontro diretto si capirà una cosa. Escludo che il sorpasso…”

Gli impegni europei dell'Inter potrebbero rappresentare un vantaggio per la squadra di Massimiliano Allegri?

"Non credo gli impegni siano un grosso problema per i nerazzurri. L'Inter ha una panchina lunga e di qualità, può contare su due squadre, entrambe molto forti. Le partite infrasettimanali spesso rappresentano l'alibi ideale degli allenatori, ma sulla carta la squadra di Inzaghi è in grado di affrontare tranquillamente tutte le competizioni. Il doppio impegno, più che sul piano fisico, può incidere sulle energie mentali, non a caso spesso Allegri dice che marzo e aprile sono i mesi più importanti per il campionato, quelli decisivi per lo scudetto".