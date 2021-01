Collovati: “Contro la Juve l’Inter ha giocato una grandissima partita. Ho guardato…”

Intervistato da Momenti di Calcio, Fulvio Collovati torna sulla vittoria dell’Inter contro la Juve. Questo il commento dell’ex giocatore sulla grande prestazione dei nerazzurri: “L’Inter ha giocato una grandissima partita anche grazie a Barella ed Hakimi che sulla fascia destra hanno fatto faville. Ho guardato la partita proprio per vedere se la Juventus di Pirlo avesse fatto qualche passo in avanti in quanto a gioco ma a quanto pare non è stato così. Il problema dei bianconeri è il centrocampo, è uno dei peggiori tra i top club in Italia. Non solo per i giocatori, ma anche per le scelte di Pirlo il quale continua a fare cambi partita dopo partita mentre squadre come Inter, Milan o Lazio continuano a giocare sempre con i stessi protagonisti“.

