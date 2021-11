Collovati: “A questa Inter manca cazzimma. Rispetto all’anno scorso…”

Le considerazioni dell'ex campione del mondo e difensore nerazzurro nell'intervista concessa a Fcinter1908.it

Cosa manca all'Inter per la grande vittoria che quest'anno tarda ad arrivare negli scontri diretti? Lo ha spiegato Fulvio Collovati nell'intervista concessa ai nostri microfoni nella giornata di ieri. Queste le sue parole: "Il colpo risolutivo, quella cattiveria che a Napoli chiamano 'cazzimma'. E' una squadra discontinua e in alcuni momenti paga dazio, come successo anche con Juventus e Atalanta. Le partite deve chiuderle, perché esprime un buon calcio. L'anno scorso potevi giocarci contro per due giorni di fila senza riuscire a farle gol, mentre quest'anno è un po' più fragile in fase difensiva".