Collovati: “Inter? Mani sullo scudetto ma non dimentichiamo il tratto folle”

L'ex difensore nerazzurro ha parlato delle chance scudetto della squadra di Conte che passano dall'impegno col Genoa di domenica

L'Inter deve gettarsi in fretta alle spalle l'euforia per il derby . I nerazzurri affrontano il Genoa domenica, provando ad approfittare di un ulteriore passo falso del Milan a Roma. Di questo ha parlato Fulvio Collovati nell'intervista concessa a Pianetagenoa1893.net: «L’Inter è la squadra più forte del campionato. Hanno fisicità e sono forti di testa, un centrocampo più forte con Barella e una coppia d’attacco che realizza più della metà dei gol complessivi. Conte ha trovato i giusti equilibri dopo un inizio di stagione caratterizzato da troppi gol subiti: nelle ultime sei partite, infatti, i nerazzurri hanno incassato una sola rete con la stessa difesa a tre e Hakimi (che salterà il Genoa per squalifica, ndr) e Perisic sugli esterni».

Tre gare in sette giorni. Collovati, secondo lei è la prima curva di questa seconda metà di stagione? «Mancano ancora quindici giornate al termine del torneo. L’Inter ha le mani sullo scudetto, soprattutto se il Milan non riuscirà a battere la Roma: un’occasione come questa non ricapiterà più ma non dimentichiamo, tuttavia, il tratto “folle” del club nerazzurro. Il Genoa, invece, non avrà problemi salvezza: soltanto un suicidio sportivo ti può portare a dilapidare undici punti di vantaggio sulla terzultima».