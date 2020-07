Collovati: “Questa è un’Inter che non molla anche se deve mangiarsi le mani. Conte…”

Una stagione fin qui positiva, la prima per Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. I nerazzurri, reduci dalla vittoria contro la Spal, sono al secondo posto e sei lunghezze dalla capolista Juventus. Intervenuto nel corso di ‘Radio Radio Lo Sport’, Fulvio Collovati analizza la stagione della squadra nerazzurra: “Questa è un’Inter, anche se la partita con la Spal non fa testo per la debolezza dell’avversario, che non molla. La Roma è vero che si è ripresa ultimamente, ma non è che stia benissimo. Io non farei molto affidamento, se fossi uno juventino, di Roma-Inter. La Juventus deve vincere con la Lazio e basta”.

“L’Inter è seconda in classifica. Non può essere un lavoro negativo. Qualcuno, dopo i punti persi con Sassuolo, Bologna e Verona, parlava di fallimento. Però i conti si fanno alla fine. Conte è un personaggio che stressa un po’, nel senso che pretende il massimo dai propri giocatori. Ogni tre giorni chiaramente a volte c’è la tendenza, a livello fisico e mentale, a rilasciarsi. Io parlo da ex giocatore; le briglie devono essere un po’ più sciolte, non si può sempre essere tirati al massimo”.

“La differenza tra Inter e Juventus si nota non solo dagli scontri diretti ma, come detto prima, dal rendimento recente. L’Inter ha fatto 2 punti in 3 partite. La Juventus invece ha 10 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, quindi questa Inter può solo mangiarsi le mani. Può solo recitare il ‘Mea culpa’ in questo momento. Un’opportunità come quella di quest’anno, con una Juventus così problematica a centrocampo e in difesa, difficilmente la ritroverà nelle prossime stagioni. Qui non vediamo i 3 goal presi dal Sassuolo, ma le altre palle goal costruite dal Sassuolo”.

(RadioRadio.it)