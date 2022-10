Collovati: “Inter-Roma, partita non così scontata. Se perde, Inzaghi rischia il posto”

"È una partita delicata per la Roma, se l’Inter dovesse perdere si metterebbe male per Inzaghi che è stato abbastanza contestato, rischia il posto. Mourinho gioca in trasferta, è una partita complicata per tanti motivi, però all’Inter mancano Lukaku e Brozovic. Non è una partita così scontata, è aperta a 360°. In passato ci sono stati sempre tanti gol nelle partite tra di loro, secondo me può succedere di tutto ed è difficile pronosticare qualcosa".