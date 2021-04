Collovati: “Inter, solo un suicidio per perdere lo scudetto. La LuLa col Napoli…”

Le considerazioni dell'ex difensore nerazzurro a proposito della classifica della squadra di Conte prima del prossimo impegno

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Fulvio Collovati, ex giocatore e campione del mondo nel 1982: "Napoli-Inter? Più importante per gli azzurri, l'Inter può perdere lo Scudetto solo con un suicidio. Indubbiamente la partita conta di più per il Napoli ed è importante che gli azzurri continuino sulla strada dell'ultimo periodo.