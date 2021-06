Collovati: “Mancini bravo a far innamorare tutti gli italiani della Nazionale”

Le parole dell'ex calciatore: "Roberto è riuscito a riportare entusiasmo perché ha dato gioco alla Nazionale e anche una bella aspettativa da parte dei tifosi"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato così della Nazionale guidata da Roberto Mancini: «Roberto è riuscito a riportare entusiasmo perché ha dato gioco alla Nazionale e anche una bella aspettativa da parte dei tifosi. Da quanto tempo non si parlava di una Nazionale tra le prime 4? Merito di Mancini che ha ridato credibilità a tutto il movimento italiano. Erano anni che on si parlava in termini così positivi. E il suo progetto è tutto sviluppato intorno al gioco. Mancini è stato bravo nel fare innamorare della maglia della Nazionale tutti gli italiani. A partire dai giocatori che fino a qualche tempo fa mettevano i propri club al primo posto e la Nazionale dopo»