Collovati: “Derby, l’Inter ha un solo risultato. Lautaro? E’ ora che dimostri…”

Un derby da vincere a tutti i costi, per non dire addio prima del previsto alla lotta scudetto: il pensiero di Collovati

Un derby da vincere a tutti i costi, per non dire addio prima del previsto alla lotta scudetto. Secondo Fulvio Collovati, l'Inter ha un solo risultato questa sera contro il Milan. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com:

"Se l'Inter non vincesse l'obiettivo Scudetto diventerebbe un po' ostico, c'è troppa distanza. I nerazzurri hanno più da perdere rispetto al Milan. Però possono riaprire tutto, visto che dopo la sosta c'è il Napoli a Milano. Capiremo se rientra nel giro Scudetto oppure no".

"No, ha un solo risultato, sapendo che di là c'è Napoli-Verona il rischio è che vada a nove-dieci punti di distanza. Deve vincere e basta".

"Lo è già rispetto all'anno scorso, non facciamoci trarre in inganno da Hakimi. Gioca alto, segnano tutti, però concede anche. C'è più libertà di movimento e non l'ostruzionismo della passata stagione".