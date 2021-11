Collovati: “Mourinho ormai è un opinionista. Non puoi sempre appellarti agli arbitri”

Le parole dell'ex calciatore: "Ho grande stima dell'allenatore, dell'uomo, ma arrivi a un certo punto in cui devi prenderti le tue responsabilità con la squadra"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Calciomercato.com, Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato così di José Mourinho e del momento che sta vivendo alla Roma: "Mourinho ormai è diventato un opinionista. La Roma ha perso con Lazio e Milan, ha pareggiato con il Napoli. Non puoi sempre appellarti agli arbitri. Ormai pure i tifosi della Roma lo hanno capito. Ho grande stima dell'allenatore, dell'uomo, ma arrivi a un certo punto in cui devi prenderti le tue responsabilità con la squadra".