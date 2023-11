Collovati: “Pareggio di Torino positivo per la Juve, ne è uscita meglio. Inter più forte, aveva…”

Intervistato da Settimana Sport, Fulvio Collovati è tornato sul pareggio dell'Inter sul campo della Juventus. "Direi che forse è positivo soprattutto per la Juve. L'Inter aveva la possibilità di andare già in fuga: poi per carità, siamo a un terzo del campionato, quindi è complicato parlare già adesso di lotta Scudetto. Però certamente poteva portarsi a +5 sulla Juve, insomma sarebbe stato un segnale di dominio. Si è visto nel secondo tempo che alla fine erano tutti contenti così, ma quella che ne è uscita meglio forse è la Juventus”.

"La Juve ha il dovere di puntare allo Scudetto, non ha le coppe ed è a -2. L'Inter è più forte, non penso ci siano dubbi, ma la Juventus è lì e ci deve provare. I campionati si decidono a febbraio-marzo, è ancora lunga. Io credo che Inter e Juve siano sicuramente sopra a tutte, con i nerazzurri favoriti. Poi il Napoli, mentre il Milan, come ho detto, credo sia dietro anche agli azzurri nel complesso. Le romane, anche i giallorossi di Mourinho, sono invece troppo altalenanti, non le vedo convincenti e non credo possano andare a lottare per la Champions League".