Collovati: “Italia, dopo l’Europeo rilassamento normale. Evidente che alcuni giocatori…”

Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Fulvio Collovati, ex difensore dell'Inter e dell'Italia campione del mondo nel 1982, ha parlato dell'appuntamento che attende gli azzurri di Mancini questa sera in Irlanda del Nord:

"Questa nazionale ci ha fatto vedere prestazioni migliori, con anima e spirito. Ora è evidente che qualche giocatore sia in difficoltà. Successe anche a noi, quando dopo il Mondiale dell'82 non ci qualificammo per l'Europeo del 1984. Succede, non hai la stessa cattiveria e sei più molle. Non si riesce a ricaricare le batterie così. Ovviamente, poi, se campione d'Europa e tutti ti temono. Questa è una generazione che sforna tanti difensori e pochi attaccanti. Stasera, o si dà fiducia a Scamacca o Raspadori, o si prova a giocare con il falso nove, di cui non sono amante".