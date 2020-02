Collovati: “Inter, Skriniar non è nel miglior momento. Eriksen? I problemi sono due”

Fulvio Collovati, a La Domenica Sportiva, ha parlato della sconfitta dei nerazzurri contro la Lazio e dell’inserimento di Eriksen negli schemi dell’Inter: «Mi stupisco che abbia giocato Godin e non Bastoni. Forse per l’esperienza. Ma è una difesa forte quella dell’Inter. Skriniar però non è nel miglior momento, non ha giocato benissimo contro la Lazio. E poi manca Handanovic e sono due-tre punti in più che un portiere così regala. Eriksen? I problemi sono due: non è ancora pronto, e in Inghilterra era ai margini, e poi è difficile collocarlo. Se lo fai giocare davanti devi togliere Barella che è uno dei migliori e Tardelli non a caso l’ha definito il nuovo Tardelli. Se lo devi far lontano dalla porta non rende e se lo fai giocare davanti perde spazio un giocatore come Nicolò».

(Fonte: La Domenica Sportiva)