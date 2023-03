Collovati: “Conte? Se decide di tornare in Italia ha due o tre squadre che…”

Intervenuto a TMW Radio, Fulvio Collovati, ex difensore dell'Inter, ha parlato delle voci su un possibile ritorno di Antonio Conte in Italia

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e Inter, ha parlato delle voci su un possibile ritorno di Antonio Conte in Italia:

"Non penso al Tottenham si sia rotto qualcosa anche perché la società sta facendo di tutto per trattenerlo. Noi italiani siamo un po’ così, vogliamo andare all’estero ma poi ci manca casa. È un vincente e secondo me se annuncia che vuole tornare in Italia, nonostante l’ingaggio, trova subito due o tre squadre".