Collovati: “Scudetto? Corsa tra Inter e Milan. Dybala, bravo ma fisicamente…”

L'ex giocatore ha parlato della lotta per il titolo e dei nomi per il futuro della squadra nerazzurra

In un'intervista a Italsportpress, Fulvio Collovati ha parlato dell'Intere della lotta per lo scudetto: «Se i nerazzurri possono essere agevolati dall'eliminazione in CL? Non penso, chiedete ad Inzaghi se è contento di essere stato eliminato. Per lo scudetto sarà corsa a due tra Inter e Milan. Occhio anche al Napoli: non lo darei per spacciato».