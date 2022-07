Collovati: “Scudetto? Passa anche dalla lotta tra Lukaku e Origi. Bastoni super”

«Se leggo i nomi, dico la Juventus. Se guardo il progetto, dico il Milan, perché oggi è una società che guarda ai giovani. La Juve sente la necessità di ritornare a vincere subito e ha scelto giocatori già pronti per farlo, ma mi chiedo che cosa farà fra due o tre anni, quando per ragioni di età dovrà sostituire alcuni giocatori. Non capisco perché Fagioli e Miretti non possano essere lanciati adesso, per esempio. In Italia c’è difficoltà a far giocare i ragazzi».