Collovati: “Scudetto Milan? Dipende dalla fatal Verona. Al Bentegodi…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito del cammino dei rossoneri al momento favoriti nella lotta scudetto

Fulvio Collovati, negli studi di Rai Sport, ha parlato della lotta scudetto nel campionato di Serie A che vede in questo momento il Milan favorito davanti all'Inter. Ha spiegato però il doppio ex nerazzurro e rossonero: "Dipende molto dal Verona, il Milan ha una tradizione con la fatal Verona... La partita del Bentegodi può consacrare il Milan come campione o non campione".