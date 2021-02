Collovati torna sui suoi passi: “Walter fidati, hai sbagliato. Hai dato l’immagine di…”

“Non ti devi arrabbiare perché io ti conosco, abbiamo giocato tanti anni insieme, eri un ragazzo umile e di una grande semplicità. Poi non so se gli anni ti hanno cambiato oppure no. Non voglio entrare in queste dinamiche che conosco poco. Però Walter credimi, te lo dico con tutto l’affetto che ho da ex compagno e da amico, hai dato l’immagine di un uomo duro al cospetto di un ragazzo fragile. Credimi.”. Fulvio Collovati, ospite a Live – Non è la d’Urso, ha rimproverato Walter Zenga per l’atteggiamento mostrato al GF Vip in occasione dell’incontro con il figlio Andrea.

“Non era la mia intenzione”, ha replicato l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale. Ma Collovati ha rincarato la dose: “Hai sbagliato, fidati. E’ venuta fuori l’immagine di un uomo duro. Metti da parte il rancore, l’orgoglio: adesso sei un padre. Per Jacopo e per gli ultimi due sei stato un padre esemplare. Puoi ancora recuperare. È sempre un padre che deve fare un gesto nei confronti dei figli, non il contrario”.

Zenga ha concluso: “Siamo perfettamente d’accordo. Mi sono presentato, ho seguito quello che stai dicendo tu. Signorini ha detto ad Andrea di smetterla di pensare al passato. Per me è un orgoglio vedere mio figlio che fa il suo percorso e cammina con le sue gambe. Gli ho detto: “Andrea, ragiona con la tua testa e parliamo io e te da soli”.” Collovati aveva recentemente detto di non credere a quanto stavano affermando i figli di lui.

(Live Non è la D’Urso)