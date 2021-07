Colomba: “Inzaghi? Stessa filosofia di Conte, ma diverso modo di applicarla”

Le parole dell'allenatore a 1 Station Radio: "Spalletti? A Luciano piace calamitare l’attenzione sulle sue frasi, su di sé"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Franco Colomba, ex allenatore, ha parlato così del valzer di allenatori nel campionato di Serie A: "Roma e Lazio hanno preso due allenatori completamente diversi. Sarri, un cultore degli schemi. Mourinho, allenatore-gestore meno tattico e più carismatico. Simone Inzaghi ha la stessa filosofia di gioco di Conte, ma diverso modo di applicarla. Juventus? È andata sul sicuro con Allegri, è una garanzia, ma dipenderà dalla squadra che gli sarà consegnata. Pirlo comunque ha vinto due trofei e ha centrato la Champions in un anno complicato. Spalletti? A Luciano piace calamitare l’attenzione sulle sue frasi, su di sé. Un tecnico che ha sempre fatto giocare bene le sue squadre, ora deve dimostrarlo anche con il Napoli. Gli uomini per il suo modulo li ha, continuerà il lavoro di Gattuso con il 4-2-3-1".