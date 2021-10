Colonnese: “Se Brozovic non dovesse rinnovare l’Inter perderebbe tantissimo. Deve…”

L'ex difensore nerazzurro sottolinea l'importanza che il giocatore riveste per la squadra nerazzurra

In casa Inter tiene banco il futuro di Marcelo Brozovic. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2022 e le trattative per il rinnovo a breve entreranno nel vivo. Intervistato da Leggo, Francesco Colonnese sottolinea l'importanza che il giocatore riveste per la squadra nerazzurra.