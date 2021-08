Colonnese: “A Milano sono anni che non si vede un calcio come quello di Inzaghi. Correa…”

L'ex difensore nerazzurro elogia il tecnico dell'Inter e punta su Correa per completare l'attacco

Per l'ex nerazzurro Francesco Colonnese sarà il Tucu Correa a completare l'attacco nerazzurro: "Presumo sarà Correa. Se dovesse prendere il Tucu diventerebbe ancora di più una squadra che mi sta simpatica per come gioca. A Milano sono anni che non si vede un calcio come quello di Inzaghi", ha detto l'ex nerazzurro a Tutti Convocati.