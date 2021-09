Colonnese: “De Vrij baluardo. A Dumfries serve tempo, deve migliorare in fase difensiva”

Intervenuto a Sky Sport, l'ex difensore dell'Inter Ciccio Colonnese ha parlato dell'avvio di stagione dell'Inter di Inzaghi

"De Vrij giocatore forte, sa difendere bene. è un baluardo. Bastoni è migliorato molto, soprattutto sotto l'aspetto difensivo. Dumfries deve migliorare difensivamente, stasera bella prova del 9 contro la Fiorentina. L'ho visto molto bene sabato col Bologna, però col Real Madrid quando è entrato lui Vinicius ha avuto grandi possibilità di andare via, cosa che non era successa prima. È un calciatore che mi piace moltissimo, ma ci vuole un po' di tempo per vederlo forte anche dal punto di vista difensivo".