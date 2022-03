Colonnese: “Inter in difficoltà e ad un bivio: non può più fare passi falsi”

Le parole dell'ex calciatore: "Contro le grandi la Fiorentina magari non ha fatto punti ma sempre grande prestazioni. Trovano l'Inter in difficoltà"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Francesco Colonnese, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di sabato sera tra l'Inter e la Fiorentina: "Contro le grandi la Fiorentina magari non ha fatto punti ma sempre grande prestazioni. Trovano l'Inter in difficoltà, a un bivio: se vuole recuperare non può più fare passi falsi. I viola sul campo hanno mostrato equilibrio e organizzazione, sono queste le partite in cui devono fare la differenza i giocatori se vogliono puntare all'Europa League. La Fiorentina deve fare la lotta con la Roma, che è anche in Europa a differenza della Lazio. L'Atalanta invece mi sembra superiore come rosa".