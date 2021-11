Colonnese: “Inter solida ed europea, ottimo percorso con Inzaghi: nel derby…”

L'ex difensore dell'Inter, Francesco Colonnese, commenta il momento dei nerazzurri ai microfoni di Tuttomercatoweb

Francesco Colonnese , ex difensore dell' Inter , ha analizzato il momento dei nerazzurri dopo il successo a Tiraspol contro lo Sheriff e a tre giorni dal derby di campionato contro il Milan. L'ex calciatore ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb:

"Quanto ha fatto finora Simone Inzaghi è da giudicare in modo molto positivo. È stato fatto un ottimo percorso: l'inizio, col Real, era stato sfortunato però poi le ultime gare sia in casa che quella di ieri ci hanno fatto vedere la forza dell'Inter e quella di un allenatore molto preparato. La squadra è messa bene in campo, ordinata, quasi perfetta".