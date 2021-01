Colonnese: “Inter favorita con la Fiorentina. La rosa è di grande livello, bisogna…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, Ciccio Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha parlato così in vista della gara di domani di Coppa Italia tra i nerazzurri e la Fiorentina: “L’Inter viene da un pareggio inaspettato per come si era messa la partita, che aveva in pugno. Forse qualche cambio non eccelso di Conte ha dato più fiducia alla Roma, riuscita così a recuperare. La Fiorentina invece viene da un’ottima vittoria col Cagliari, importantissima anche se è stata sofferta. Capire chi lotta per non retrocedere o meno è difficile in questa stagione”.

L’Inter potrebbe giocare meglio?

“Chi gioca alla grande in Italia non c’è, aveva il vantaggio di partire con un gruppo più collaudato. Poi c’è stata la pesante eliminazione dall’Europa, e fin qui stanno facendo un campionato normale, non eccelso. Il Milan, però, non credo che alla lunga finirà per vincere lo Scudetto: hanno una rosa corta, mentre quella dell’Inter è di livello e va gestito nel modo migliore, sbagliando meno possibile”.

Sulla Fiorentina, invece?

“La squadra è partita male, e in certe difficoltà i giocatori non riescono esprimersi al meglio. Anche Amrabat, che sembrava un campione, non sta riuscendo a ripetersi. Ora c’è la Coppa Italia, un obiettivo per provare a fare bella figura. La Fiorentina è sfavorita perché l’Inter ha giocatori molto più forti, però in una partita secca tutto può succedere”.