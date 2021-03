Colonnese: “Inter forte, i due davanti fanno paura. Scudetto? E’ lotta col Milan”

Le parole dell'ex difensore: "La rosa è completa, ci sono tanti giocatori davvero forti: avrebbero dovuto essere ai livelli di Bayern e PSG"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ciccio Colonnese, ex difensore dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto, focalizzandosi inizialmente sulla Juventus: "Analizzerei generalmente il campionato fatto fin qui: hanno perso troppe partite, nei tempi d'oro non succedeva. Non c'è la squadra solida e concreta che ti dava certezze, questa le va ancora cercando, è sempre a rincorrere: la Juve non ci ha abituati a prestazioni così poco esaltanti. Alla fine una partita come quella di ieri la vinci con i campioni che hai, ma non vedo una squadra guarita, non ai livelli di Milan o Inter. Per me queste due si lottano lo Scudetto".