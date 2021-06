Colonnese: “Inter, per Inzaghi ora prova del nove. La sua forza…”

Le considerazioni dell'ex compagno di squadra dell'attuale allenatore nerazzurro alla Lazio

Ospite ieri di TMW Radio, l'ex calciatore Francesco Colonnese parla così dell'arrivo di Simone Inzaghi all'Inter. Queste le sue considerazioni: ​​​​​​​"Il rapporto con i giocatori è stata la sua forza. ha vissuto a Roma tanti anni, ha vissuto in questa comfort zone, tutti gli volevano bene, i giocatori lo rispettavano. Ora per lui è una bella prova del nove. Si trova in un ambiente diverso e deve dimostrare di saper gestire un ambiente nuovo. Sarà un bell'esame. Ha fatto un bel calcio con la Lazio, ha vinto diverse coppe, ma era arrivato il momento di andare via. C'era bisogno di nuovi stimoli, sia per lui che per la Lazio. Il modo in cui ci si è lasciati poteva essere diverso, ma ora si va avanti".