Colonnese: “Inter-Napoli, risultato sarà imprevedibile. Gara decisiva per i nerazzurri”

Intervistato da Notizie.com, Ciccio Colonnese ha parlato del big match Inter-Napoli in programma questa sera a San Siro. "Una gara equilibrata, bella, dal risultato imprevedibile. L’imprevedibilità è dettata soprattutto dalla lunga sosta. Provare ad immaginare come stiano le due squadre dopo oltre cinquanta giorni di sosta è impossibile. Le sorprese, come abbiamo visto negli altri campionati, possono essere dietro l’angolo. Gara decisiva per lo scudetto? Lo è, ma solo per l’Inter. I nerazzurri hanno una grande chance: giocano davanti al loro pubblico ed hanno la possibilità, in caso di vittoria, di riaprire il campionato e provare a rientrare nella lotta scudetto. Non sarà certamente facile, perché il Napoli è una squadra molto forte".