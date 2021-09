Colonnese: “Inter, persi 2 punti ma continuerà a far bene. Scudetto, Milan favorito”

Le dichiarazioni di Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, sulla Serie A dopo le prime tre giornate della nuova stagione

"Il campionato sta riservando delle sorprese iniziali perché le big non sono al massimo della forma. Una Fiorentina che ha sorpreso tutti con la vittoria a Bergamo. Un ottimo Napoli e un Milan forte ma era forte anche l'anno scorso. L'Inter ha perso due punti domenica ma continuerà a far bene visto che Inzaghi ha proseguito il lavoro di Conte. L'effetto Mourinho o l'effetto C... ha fatto bene alla Roma. Per me la favorita è il Milan dopo ciò che abbiamo visto contro la Lazio. Ha un meccanismo di gioco collaudato con lo stesso allenatore dell'anno scorso".