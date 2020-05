Colonnese: “Scudetto? Prima dello stop Lazio favorita. Ma a livello fisico saranno…”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Ciccio Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha parlato così della corsa scudetto quando riprenderà il campionato: “Chi vedevo favorito prima dello stop? Sicuramente la Lazio. Giocava una partita a settimana, era brillante e aveva disputato grandi match con le dirette avversarie. Simone Inzaghi ha fatto un lavoro enorme, ha creato un gruppo che gioca a memoria.fa un calcio totale e soprattutto è una squadra che cambia pelle in corso di partita. Dopo lo stop a livello di condizione fisica saranno tutte sullo stesso piano. Il ritmo partita andrà recuperato, anche in Bundesliga si è notato questo fattore».