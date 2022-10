Colonnese: “Preferisco Inzaghi ad Italiano: non è facile allenare l’Inter e…”

Francesco Colonnese ha parlato così di Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano in vista di Fiorentina-Inter di domani

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per quel che concerne Fiorentina-Inter, Francesco Colonnese ha parlato così dei due allenatori:

"Io preferisco Inzaghi ad Italiano, sta facendo un grande lavoro a Milano. Non è mai facile allenare l'Inter. Sicuramente Vincenzo è bravo ma ancora deve essere valutato per bene. Un allenatore diventa bravo quando esce bene dalle situazioni difficili. Inzaghi è uno dei migliori allenatori in Italia".