Colonnese: “Napoli-Inter, ecco il mio pronostico. Derby? Questo l’unico neo”

Intervistato da Repubblica, l'ex difensore ha parlato di Napoli-Inter

Gianni Pampinella

Intervistato da Repubblica, Francesco Colonnese ha parlato di Napoli-Inter. La gara del Maradona sarà importante per la corsa scudetto con gli azzurri staccati di un solo punto. "Napoli è più forte dell’Inter in difesa? I numeri dicono di sì. Ha preso meno gol. L’Inter ovviamente non è da meno nel reparto arretrato. De Vrij è un po’ in calo nell’Inter e quindi credo che il Napoli stia facendo meglio dietro".

Continuiamo a giocare. Davanti chi è più forte?

«Dipende da Osimhen. È un attaccante che sposta tanto a livello di equilibri. È lui il vero top player del Napoli. Fa gol, non ha paura e lotta contro i difensori avversari. Un giocatore devastante. Se non c’è, il Napoli è meno forte. L’Inter invece ha una coppia forte. Dzeko e Lautaro segnano tanto».

Chi ci arriva meglio alla sfida di sabato al Maradona?

«Direi che stanno bene entrambe. L’Inter ha archiviato la delusione del derby vincendo in Coppa Italia contro la Roma, il Napoli è in crescita, come ha dimostrato a Venezia. Spalletti adesso recupera pure giocatori importanti come Koulibaly e Anguissa. Gli azzurri al completo sono da scudetto e lo stanno dimostrando nuovamente».

Il match del Maradona sarà decisivo per lo scudetto?

«Ancora no, ma sicuramente è molto importante. C’è grande equilibrio in questo campionato e gli scontri diretti possono fare la differenza. L’Inter aveva un bel vantaggio, ma adesso non può perdere dopo il derby, il Napoli deve provare ad approfittarne».

Vuole fare un pronostico?

«Per me finisce in pareggio: 1-1».

A proposito, come ha fatto l’Inter a perdere contro il Milan dopo 70 minuti di totale controllo?

«Chi ha giocato a calcio, sa che queste cose possono succedere. È difficile trovare una spiegazione. L’Inter pensava di aver vinto e in quattro minuti si è trovata sotto. L’unico neo dei nerazzurri è stato quello di non chiudere prima la gara».

Quale Napoli-Inter ricorda lei, Francesco Colonnese?

«L’1-1 in Coppa Italia del 26 febbraio 1997. In panchina c’era Gigi Simoni. Vincemmo ai rigori e ci qualificammo per la finale. Purtroppo però non riuscimmo a vincere il trofeo».