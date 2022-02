Colonnese: “Inter superiore al Napoli, ma sabato è la prova del nove per Inzaghi”

L'ex difensore di Inter e Napoli, Ciccio Colonnese ha parlato della sfida di sabato sera tra la squadra di Spalletti e quella di Inzaghi

Come pensa che arrivino allo scontro di sabato?

"In un ottimo momento entrambi. E’ vero che l’Inter ha perso il derby, ma ha recuperato subito con la Roma. A livello di morale, il livello è lo stesso. Il Napoli è in un periodo positivo e ha recuperato i migliori. E’ carico, ma lo è anche l’Inter".

"L’Inter è un gradino sopra. Forse dopo il derby ha perso qualche certezza scoprendosi vulnerabile, ma gioca a memoria ed è consapevole dei propri mezzi. Il Napoli era oggettivamente fortissimo prima di perdere i pezzi migliori, che adesso stanno rientrando. In realtà sono due squadre molto simili: due difese fortissime, un centrocampo solido e forte con un buon potenza e qualità, e due attacchi che segnano tanto. Personalmente preferisco l’Inter per lo stile di gioco e perché, a parte gli ultimi 15’ nel derby, obiettivamente è sempre stata superiore agli avversari. E poi la classifica dice ancora che l’Inter è prima, quindi finora ha avuto qualcosa in più".