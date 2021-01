Colonnese: “Inter, c’è nervosismo per l’occasione mancata. La reazione di Conte…”

Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Francesco Colonnese, ex difensore dell‘Inter, ha commentato così la prestazione dei nerazzurri a Udine contro i bianconeri di Gotti:

“C’è un po’ di nervosismo per non essere riuscito a sfruttare l’occasione. Ci sta una reazione del genere di Conte, anche se l’arbitro è stato abbastanza equo. Con Maresca c’erano precedenti per Inter-Parma. Difficoltà in uno spogliatoio? Non è semplice, ma a volte dalle difficoltà uno spogliatoio ne esce più forte“.

(Fonte: Tutti Convocati)