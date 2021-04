Colonnese: “Sanchez alternativa di spessore. Inter la più continua di tutte”

L'ex difensore dell'Inter ha parlato della sfida di domani sera con il Sassuolo e del possibile impiego dell'attaccante cileno

"Quando ha trovato continuità fisica Sanchez è tornato il giocatore decisivo che avevamo visto in passato. Avere un'alternativa di questo spessore è un'arma in più per l'Inter. Quando entra fa la differenza, ha velocità, ha gol, è un calciatore molto utile. Se gioca domani vuol dire che Conte vuole valorizzare anche le alternative. L'Inter 2 è partita dalla gara col Sassuolo dell'andata. In casa l'Inter col Sassuolo ha fatto sempre ottime gare, nell'ultimo periodo una volta in vantaggio l'ha sempre portata a casa. L'Inter ora è coinvolta nel traguardo scudetto, si difende in modo aggressivo e non lascia spazi. Difficile che conceda occasioni limpide agli avversari. Ormai è concreta, cinica e sfrutta le qualità dei suoi giocatori. Sicuramente è al squadra più costante del campionato. Pericolo Berardi, contro l'Inter ha sempre fatto grandi partite e grandi gol.