Colonnese: “Situazione drammatica. Se non viene comprata, l’Inter non va avanti”

L'ex difensore dell'Inter Ciccio Colonnese ha parlato della partenza di Lukaku e della situazione economica del club nerazzurro

"E' molto dura. Alla Lazio sono stato nel 2000 e l'Inter è nella stessa situazione. E' una situazione che si può risolvere solo con una vendita, altrimenti l'Inter non può ripianare un debito così grande. E' una situazione drammatica, si capisce dal fatto che i più forti devono essere venduti. La società può solo cedere e non mettere soldi. Se non viene comprata, l'Inter non può andare avanti".