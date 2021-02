Inter, giorni caldi: “C’è un colosso che potrebbe prendere il controllo di Suning.com”

L'Inter e i suoi tifosi seguono con apprensione le ultime novità in arrivo dalla Cina che riguardano Suning e, in particolare, Suning.com

L'Inter e i suoi tifosi seguono con apprensione le ultime novità in arrivo dalla Cina che riguardano Suning e, in particolare, Suning.com. Come vi abbiamo riportato, infatti, la famiglia Zhang avrebbe messo in vendita il 20-25% della società. Una mossa che testimonia i problemi di liquidità del colosso di Nanchino. A subentrare a Jindong alla guida potrebbe essere, secondo il Corriere dello Sport, il colosso Alibaba: