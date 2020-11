Pesante sconfitta per la Lazio che cade in casa contro l’Udinese. I friulani si impongono per 3-1 con le reti di Arslan, Pussetto e Forestieri; di Immobile su rigore il gol dei biancocelesti. L’Udinese sale così a 10 punti, la squadra di Inzaghi fallisce l’aggancio alla Juve e resta a 14 punti.