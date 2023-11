Colpani svela: “Gol e assist, la verità sul mio ruolo. Ho svoltato quando…”

Andrea Colpani spiega qual è il suo ruolo preferito. Ecco le parole del gioiello del Monza, seguito anche dall’Inter, a Sportweek: “Avevo sempre fatto la mezzala, dal settore giovanile in avanti. Mi dicevano: hai visione di gioco, puoi giocare davanti alla difesa. Ma io non volevo fare il mediano. Pensavo: voglio giocare vicino alla porta, ho tiro, mi piace dare l’assist al compagno. Palladino, con la sua visione di calcio, mi ha messo nelle condizioni ideali per esprimermi, schierandomi dietro la punta centrale. Con lui ho svoltato. Devo migliorare nel mantenere alto il livello di gioco per tutti i 90 minuti”, le sue parole.