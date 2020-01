Inter, Marotta non si ferma e prova un altro colpo: l”acconto’ ha un nome preciso: i tempi

Sfumato Kulusevski, l’Inter guarda al futuro per regalare ad Antonio Conte comunque dei rinforzi a centrocampo. Uno dei nomi che si fanno maggiormente in orbita nerazzurra è quello di Gaetano Castrovilli, gioiello della Fiorentina. La carta che Marotta potrebbe giocarsi, secondo il Corriere dello Sport, è Matteo Politano, già cercato dalla viola in estate:

“Se l’Inter potesse indirizzarlo (Politano, ndr), lo manderebbe assai volentieri alla corte di Commisso visto che in riva all’Arno c’è quel Gaetano Castrovilli che è la mezzala perfetta per la formazione di Conte del 2020-21. La Viola voleva Politano anche la scorsa estate ed era arrivata a proporre 30 milioni, ma l’impossibilità di sostituirlo aveva indotto Conte e la dirigenza a bloccare la sua partenza. Adesso che sulla panchina della Fiorentina c’è Iachini, che Matteo ha allenato e valorizzato al Sassuolo, l’interesse è di nuovo d’attualità. Castrovilli non è “agganciabile” subito, ma l’Inter potrebbe usare il suo numero 16 per ottenere una corsia preferenziale e anticipare la concorrenza. Avere l’ex Bari e Cremonese sarebbe il modo ideale per dimenticare la beffa subita dalla Juventus che su Kulusevski ha potuto giocare d’anticipo e ha avuto la meglio“.

(Fonte: Corriere dello Sport)