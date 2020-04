Corsera – Serie A appesa ad un filo. Arriva il colpo di scena dell’UEFA?

“Federcalcio e Lega non si arrendono. Anche se si muovono, almeno per il momento, su piani diversi nonostante il feeling tra i presidenti Gravina e Dal Pino. La Confindustria del pallone è come al solito divisa in più anime, quelli che vogliono giocare, quelli che non vogliono, quelli che dicono di volere ma in realtà preferirebbero che il governo bloccasse tutto“. Il Corriere della Sera racconta così il momento che sta vivendo il calcio italiano. Il coronavirus ha bloccato la Serie A e ora ci si interroga sulla ripartenza in mezzo a mille polemiche, quelle non mancano mai.

La Lega Calcio ha pronto un documento nel quale si chiede più precisione sulla riapertura o una responsabilità sulla decisione di chiudere il campionato. Non è stato inviato a Conte anche perché rischia di essere un boomerang. La Figc incontrerà la commissione tecnico-scientifica del governo per studiare con i medici sportivi un protocollo che abbia doppia valenza e che magari permetta di iniziare prima gli allenamenti individuali nei centri.