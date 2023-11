EDICOLA / TS: Ore 18, comincia Juve-Inter. All’orizzonte lo scontro scudetto

Si gioca dopo la pausa ma è già iniziata. Sulla prima pagina di TuttoSport fari puntati su Juve e Inter , eterne rivali, che si affronteranno a fine novembre ma che devono chiudere al meglio prima dello stop per le Nazionali.

Per questo il quotidiano sportivo titola così: "Ore 18 comincia Juve-Inter. Battere il Cagliari vale più di tre punti. All'orizzonte lo scontro diretto, tornato duello scudetto. Locatelli capitano carica i bianconeri per il quinto successo consecutivo. Intanto Soulé col Frosinone sogna di fare lo sgambetto ai nerazzurri anche per Allegri".